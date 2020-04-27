جربيه بنفسك.. فيتامين رخيص يطيل الشعر ويمنع التساقط





تطويل الشعر ومنع تساقطه من أهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات، ويمكنك العناية بشعرك بطريقة صحية آمنة عند استخدام الفتيامينات المفيدة للشعر والتي تحد من تساقطه وتحفز نومه ليصبح قويًا وصحيًا.





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ومن أهم الفتيامينات المفدية للشعر هي حمض الفوليك " فوليك أسيد " ، ونصح به موقع glowpink المعني بجمال المرأة، وهو رخيص وصحي ويعزز نمو الشعر ويقلل تساقطه ويحفز بصيلات الشعر على النمو .





طريقة استخدام حمض الفوليك للشعر :





قومي بشراء شريط من حمض الفوليك من الصيدلية

ضعي نصف حبات الشريط في نصف كوب ماء

اذيبيها جيدًا ختى تمتزج الحبات في الماء

ضيفي كمية الماء إلى علبة الشامبو الخاصة التي تستخدميه لشعرك أيًا كان نوعه

اتركيه لمدة يوم ثم ابدأي في استخدامه

عند غسل الشعر بالشامبو دلكي فروة رأسك جيدًا بالشامبو المضاف له حمض الفوليك

اتركيه دقيقتين على شعرك ثم اغسليه .