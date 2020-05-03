بعد وفاة حميد شريت.. معلومات عن سفير الأغنية الأمازيغية

رحل عن عالمنا الفنان الجزائري حميد شريت، الشهير بـ "إيدير" عن عمر ناهز 70 عاما في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.







إيدير، فنان جزائري قبائلي، ويعد سفير التاريخ والأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم.





وُلد إيدير في الجزائر بقرية أيت لحسين في منطقة القبائل، ودرس علم الجيولوجيا، وكان من المفترض أن يلتحق بإحدى المؤسسات النفطية في بلده، إلا أنه حل عام 1973 مكان أحد المغنيين في إذاعة الجزائر لأداء أغنية للأطفال.





وبعد ذلك سجّل أغنية يا أبي نوفا (أمازيغية: أفافا ينوفا A Vava Inouva) قبل ذهابه للخدمة العسكرية، وقد حققت تلك الأغنية شهرة كبيرة ومن هنا احترف الغناء.





ولم يكن الكسب المادي هدف هذا الفنان، فكان أقصى طموحه هو الاقتراب من الناس من خلال الحفلات، وبالفعل سعى لذلك لمدة عشر سنوات والتي كانت كافية لتحقيق مبتغاه، لكنه لم يسجل في هذه الفترة أي ألبوم لدرجة جعلت جمهوره وكشافه يفتقدون إبداعه، وفي سنة 1991 كانت العودة من جديد بإعادة تسجيله لـ17 أغنية من الألبومين الأولين.



