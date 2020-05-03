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فن

بعد تألقه في مسلسل الاختيار.. أحمد العوضي يتصدر تويتر

الأحد 03/مايو/2020 - 12:22 م
احمد العوضى
احمد العوضى
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سيد احمد
تصدر الفنان احمد العوضى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد تألقه فى مسلسل " الاختيار " بتجسيد شخصية الارهابى هشام عشماوى .

وتفاعل مع العوضي عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

‏‎#احمد_العوضي
انا اقتنعت انك ارهابي

‏أبدع في دور ‎#هشام_عشماوى ‎#احمد_العوضي

‏‎#أحمد_العوضي بالنسبة لي  فعلا ممثل عبقري

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.
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