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محافظات

خلال أيام.. بدء إنشاء نفق للمشاة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الأحد 03/مايو/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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انجي هيبة
ترأس المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع التنسيقي الذي عقده بحضور السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والمهندس رضا كشك، رئيس قطاع الهيئة القومية للطرق والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس مارون إسحاق، استشاري التخطيط المروري، والمهندسة ليلى مصطفى استشارى شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى وممثلى شركات الكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى وجميع الجهات المعنية. 

وبحسب بيان، الأحد، تناول الاجتماع استعراض ومناقشة كل التنسيقات الخاصة بجميع المرافق الموجودة بالطريق والآليات التنفيذية للتعامل معها حتى يتسنى البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء نفق للمشاة على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحرواى والمقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ودخول الخدمة الفعلية والتشغيل خلال ما لا يزيد عن 4 أشهر طبقا للبرنامج الزمني.  

وجدير بالذكر أن المشروع يخدم أهالى ومواطنى منطقة قرية المنايف وتوابعها ويساهم إلى حد كبير فى تسهيل حركة عبور المشاة للطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق.

يشار إلى موافقة وزير النقل على إنشاء نفق للمشاة على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحرواى بمنطقة العالى بأول الطريق فى نطاق عزبة السماكين التابعة لقرية المنايف بمركز ومدينة أبوصوير. 
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