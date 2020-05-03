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فن

الحلقة 9 من مسلسل الاختيار مطلوبة على جوجل

الأحد 03/مايو/2020 - 01:52 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار محرك بحث جوجل بعد عرضها أمس، السبت. 

بدأت أحداث الحلقة التاسعة، بهروب الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) وذهابه إلى أفراد جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، بعد القبض على زوجته وأسرته، على خلفية حادث استهداف موكب وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، ويخبرهم أنه في ورطة ولا يجيد التصرف. 

وتخرج نسرين زوجة عشماوي (دينا فؤاد) وتعود لمنزلها وتتفاجأ بأن زوجها هو مدبر هذا الحادث الإرهابي، وتطلب من أسرتها الدعاء له. 

يقوم إرهابيو بيت المقدس بتجهيز انتحاري آخر من أجل عملية إرهابية أخرى، في الوقت الذي يقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بإخبار صديقه بطبيعة هؤلاء الإرهابيين، وأن هناك منهم مرتزقة يحاربون في صفوف من يدفع لهم فقط، وآخرون تحركهم أفكارهم المتحجرة، وهؤلاء هم الأشد خطورة من غيرهم.
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