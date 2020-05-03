الحلقة 9 من مسلسل الاختيار مطلوبة على جوجل

تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار محرك بحث جوجل بعد عرضها أمس، السبت.





بدأت أحداث الحلقة التاسعة، بهروب الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) وذهابه إلى أفراد جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، بعد القبض على زوجته وأسرته، على خلفية حادث استهداف موكب وزير الداخلية (محمد إبراهيم)، ويخبرهم أنه في ورطة ولا يجيد التصرف.





وتخرج نسرين زوجة عشماوي (دينا فؤاد) وتعود لمنزلها وتتفاجأ بأن زوجها هو مدبر هذا الحادث الإرهابي، وتطلب من أسرتها الدعاء له.



