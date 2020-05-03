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مهندس استشارى: انتهاء تطوير ترعة المريوطية نهاية يوليو.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 01:30 م
مشروع تطوير ترعة
مشروع تطوير ترعة المريوطية
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آيات أحمد
قال  علاء الدين محمد المهندس الاستشارى بمشروع المريوطية، إن المشروع يعمل على تغطية جزء من ترعة المريويطية بطول 200 متر، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 99%، لافتًا إلى أنه تم التغطية فى فترة أسبوعين فقط.


وأضاف فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه جار عملية تأهيل 2 كيلو و800 متر من ترعة الإسماعيلية والانتهاء من 70% من أعمال المشروع، كما أنه جار إنشاء موقف سرفيس فى المنطقة التى تم تغطيتها من ترعة المريوطية مما سيعمل على تقليل الكثافة وتيسير حركة المواطنين.

وتابع أنه سيتم تدشين الممشى الحضارى بمنطقة ترعة المريوطية وسيغير المنطقة تمامًا وسيظهرها بشكل حضارى، وسيتم تعليق الإضاءة فى الجانبين.

ونوه إلى أن المشروع على مسافة 3 كيلو مترات ويتم اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على التباعد بين العمال، وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام التطهيرات بشكل مستمر.

وأوضح أن المشروع يعمل بشكل تام ولم يتأثر إطلاقًا بفيروس كورونا، ، ولم تظهر أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين العمال بمشروع تطوير المريوطية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة بالكامل نهاية شهر يوليو القادم.
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