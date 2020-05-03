وزارة قطاع الأعمال تعلن تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.





وأضافت الوزارة فى بيان اليوم،أنه تم استكمال تشكيل المجلس الجديد، يوم الخميس الماضي، بقرار اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بتعيين كلا من الدكتور عادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، والمهندس توفيق محمد الرشيدي عضو مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد.





جدير بالذكر أن الدكتور عادل دانش حاصل على درجة الدكتوراه فى نظم شبكات الاتصالات من جامعة السوربون فى فرنسا وأسس العديد من الشركات المتخصصة في نظم المعلومات فى مصر، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعمل رئيسًا لشركة "اكسيد" أكثر من 12 عاما إلى جانب عضويته بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ويشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة سيليكون واحة للمناطق التكنولوجية.





ويشغل المهندس توفيق الرشيدي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "كيميت" وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمعمارين ممثلا عن القارة الأفريقية.





وكانت الجمعية العامة للشركة قد اعتمدت في مارس 2020، تعيين كلا من منال محمد عبد المنعم عضو منتدب ورئيس تنفيذي "متفرغ"، عبلة محي الدين عبد اللطيف، و داليا إبراهيم تادرس عضوين غير متفرغين بمجلس الإدارة.

وبذلك يصبح التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد كتالي: الدكتور عادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، منال محمد عبد المنعم عضو منتدب ورئيس تنفيذي "متفرغ"، والأعضاء غير المتفرغين: عبلة محي الدين عبد اللطيف، داليا إبراهيم تادرس، توفيق محمد الرشيدي، الأعضاء المنتخبين "ممثلي العاملين": عادل أبو الفتوح خليفة، وجمال علي حسنين، صلاح يوسف عبد الرحيم، وأشرف زكي زايد.



