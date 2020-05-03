استئناف العمل بمكتب الشهر العقاري في نقابة الصحفيين

قال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن مكتب الشهر العقاري بالصحفيين يستأنف عمله في تقديم الخدمات للأعضاء، بعد توقف استمر شهر ونصف منذ إعصار التنين.





وأوضح رئيس لجنة الخدمات بالصحفيين في تصريحات صحفية، أن مواعيد العمل الجديدة تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرا من الأحد إلى الخميس.





وأكد يحيى أن الخدمات المسموح بها في الشهر العقارى حاليًا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء هي:





- الإقرارات.

- التوكيلات الخاصة بجميع أنواعها.

- عقود بيع السيارات.

- توكيلات السيارات الخاصة فقط.