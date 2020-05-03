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أخبار البلد

متابع لـ نجيب ساويرس: نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك .. ويرد عليه

الأحد 03/مايو/2020 - 02:03 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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سيد احمد
أعاد نجيب ساويرس تغريد تدوينة لأحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".. وقد طرح هذا المتابع سؤالاً على نجيب ساويرس قائلاً: "نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك". 

وردّ عليه نجيب ساويرس: "‏نزلت طبعاً.. لوحدى".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

‏‎ياريس طب خدنا معاك الله يباركلك.

‏‎مهي دي المشكلة لو نزلنا لوحدنا هتبقا ملل ولو متجمعين هنعيا.. إحنا نصبر علشان نعرف ننزل كلنا.

‏‎أنا ممكن أشاركك وانزل معاك وتبقي نجيب ساويرس شريكى.

ويذكر أن أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، العودة إلى العمل يوم الأحد الماضى .

وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلاً: "أنا قررت أرجع المكتب يوم الحد، واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت، كل واحد حر بس انا خلاص، مش جبت أخرى، لا عديت أخرى، وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ، بس خلاص، يا كده يا مستشفى نفسانى".

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