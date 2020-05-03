متابع لـ نجيب ساويرس: نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك .. ويرد عليه

أعاد نجيب ساويرس تغريد تدوينة لأحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".. وقد طرح هذا المتابع سؤالاً على نجيب ساويرس قائلاً: "نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك".
وردّ عليه نجيب ساويرس: "نزلت طبعاً.. لوحدى".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:
ياريس طب خدنا معاك الله يباركلك.
مهي دي المشكلة لو نزلنا لوحدنا هتبقا ملل ولو متجمعين هنعيا.. إحنا نصبر علشان نعرف ننزل كلنا.
أنا ممكن أشاركك وانزل معاك وتبقي نجيب ساويرس شريكى.
ويذكر أن أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، العودة إلى العمل يوم الأحد الماضى .
وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلاً: "أنا قررت أرجع المكتب يوم الحد، واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت، كل واحد حر بس انا خلاص، مش جبت أخرى، لا عديت أخرى، وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ، بس خلاص، يا كده يا مستشفى نفسانى".
نزلت طبعا ... لوحدى 😂 https://t.co/7cEt5bxvso— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 3, 2020