متابع لـ نجيب ساويرس: نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك .. ويرد عليه

أعاد نجيب ساويرس تغريد تدوينة لأحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".. وقد طرح هذا المتابع سؤالاً على نجيب ساويرس قائلاً: "نزلت الشغل ولا كنت بتصبر نفسك".





وردّ عليه نجيب ساويرس: "‏نزلت طبعاً.. لوحدى".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:





‏‎ياريس طب خدنا معاك الله يباركلك.





‏‎مهي دي المشكلة لو نزلنا لوحدنا هتبقا ملل ولو متجمعين هنعيا.. إحنا نصبر علشان نعرف ننزل كلنا.





‏‎أنا ممكن أشاركك وانزل معاك وتبقي نجيب ساويرس شريكى.





ويذكر أن أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، العودة إلى العمل يوم الأحد الماضى .





وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلاً: "أنا قررت أرجع المكتب يوم الحد، واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت، كل واحد حر بس انا خلاص، مش جبت أخرى، لا عديت أخرى، وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ، بس خلاص، يا كده يا مستشفى نفسانى".



