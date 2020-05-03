اعتاد السباحة عاريا أمام موظفات مكتبه.. صحفي يفضح بايدن ويكشف حقيقة الاتهامات المنسوبة له

اعتاد جو بايدن أن يتعرى أمام وكلاء الخدمات السرية الإناث المكلفن بحمايته خلال فترة عمله كنائب للرئيس، وفقًا لكتاب الصحفي الحائز على جوائز رونالد كيسلر.





كتب كيسلر في The First Family Detail: "يقول الوكلاء أن بايدن ، سواء كان في منزل نائب الرئيس أو في منزله في ديلاوير، لديه عادة السباحة في حمام السباحة عاريًا".





واشتكى الأعضاء الإناث من وكلاء الخدمات السرية في التفاصيل الأمنية لبايدن من انهن وجدن أن تصرفاته مريبة وعاداته مسيئة.





واتهمت عاملة سابقة نائب الرئيس الأمريكي السابق، وهو الآن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة، بالاعتداء عليها جنسيا وهو مازال عضو في مجلس الشيوخ في عام 1993.





ونفي بايدن هذه المزاعم، التي جاءت على رأس سلسلة من الشكاوى من عدة نساء عن سلوكه الشاذ.





ونقل الذي صدر عام 2014 وأصبح من أكثر الكتب مبيعا في نيويورك، عن إحدى الوكيلات، لم تذكر اسمها: "يحب بايدن أن يحترم عاداته كل يوم، وهذه العادات مسيئة لوكيلات الخدمة السرية كونه يفضل ان يسبح عاريا يوميا امامهن" لكن الحقيقة هي أنه لا توجد وكيلات يريدن التطرق إلى تفاصيل أكثر لأن بايدن يجعل حياة العملاء صعبة للغاية، وفقا لتبريرهن





وتوسع "كيسلر" في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز عام 2015، عن كتابه قائلًا: "يحب بايدن السباحة عاريا في منزل نائب الرئيس في واشنطن وأيضًا في منزله في ويلمنجتون ، وكل ذلك على حسابنا"





ولم ترد أي كلمة من وكلاء الخدمة السرية يشكون رسميًا من سلوك بايدن ، والذي ظهر تحت الاضواء مرة أخرى الشهر الماضي بعد أن ادعت "تارا ريد" أن السيناتور آنذاك عن ولاية ديلاوير اعتدى عليها جنسيًا عام 1993 عندما كانت تعمل في مكتبه.





وقالت ريد إنها قدمت شكوى في ذلك العام، والتي لم تشر إلى اعتداء، وبدلًا من ذلك وصفت تعاملات بايدن معها بأنها "غير مريحة" ، لأنها كانت "خائفة للغاية" من كشف حقيقة ما جرى لها.





كما اتهمت بايدن بالانتقام منها وإجبارها على ترك العمل بعد أن عرضت الأمر على رؤسائها في مكتبه.





وتقدم العديد من الأشخاص قائلين إن ريد أخبرتهم بالحادثة قبل أن تنشر قصتها على الملأ ، بما في ذلك جارة سابقة تذكرتها بتفصيل الاعتداء المزعوم في 1995 أو 1996.





ورفضت حملة بايدن هذه الاتهامات بشكل قاطع، لكن المرشح الديمقراطي نفسه تهرب من التعليقات على القضية لأسابيع حتى يوم الجمعة ، عندما أصر في أن مزاعم الهجوم ضده لم تحدث أبدًا.