AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتاد السباحة عاريا أمام موظفات مكتبه.. صحفي يفضح بايدن ويكشف حقيقة الاتهامات المنسوبة له

الأحد 03/مايو/2020 - 02:13 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
على صالح
اعتاد جو بايدن أن يتعرى أمام وكلاء الخدمات السرية الإناث المكلفن بحمايته خلال فترة عمله كنائب للرئيس، وفقًا لكتاب الصحفي الحائز على جوائز رونالد كيسلر.

كتب كيسلر في The First Family Detail: "يقول الوكلاء أن بايدن ، سواء كان في منزل نائب الرئيس أو في منزله في ديلاوير، لديه عادة السباحة في حمام السباحة عاريًا".

واشتكى الأعضاء الإناث من وكلاء الخدمات السرية في التفاصيل الأمنية لبايدن من انهن وجدن أن تصرفاته مريبة وعاداته مسيئة.

واتهمت عاملة سابقة نائب الرئيس الأمريكي السابق، وهو الآن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة، بالاعتداء عليها جنسيا وهو مازال عضو في مجلس الشيوخ في عام 1993. 

ونفي بايدن هذه المزاعم، التي جاءت على رأس سلسلة من الشكاوى من عدة نساء عن سلوكه الشاذ.

ونقل الذي صدر عام 2014 وأصبح من أكثر الكتب مبيعا في نيويورك، عن إحدى الوكيلات، لم تذكر اسمها: "يحب بايدن أن يحترم عاداته كل يوم، وهذه العادات مسيئة لوكيلات الخدمة السرية كونه يفضل ان يسبح عاريا يوميا امامهن" لكن الحقيقة هي أنه لا توجد وكيلات يريدن التطرق إلى تفاصيل أكثر لأن بايدن يجعل حياة العملاء صعبة للغاية، وفقا لتبريرهن

وتوسع "كيسلر" في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز عام 2015، عن كتابه قائلًا: "يحب بايدن السباحة عاريا في منزل نائب الرئيس في واشنطن وأيضًا في منزله في ويلمنجتون ، وكل ذلك على حسابنا"

ولم ترد أي كلمة من وكلاء الخدمة السرية يشكون رسميًا من سلوك بايدن ، والذي ظهر تحت الاضواء مرة أخرى الشهر الماضي بعد أن ادعت "تارا ريد" أن السيناتور آنذاك عن ولاية ديلاوير اعتدى عليها جنسيًا عام 1993 عندما كانت تعمل في مكتبه.

وقالت ريد إنها قدمت شكوى في ذلك العام، والتي لم تشر إلى اعتداء، وبدلًا من ذلك وصفت تعاملات بايدن معها بأنها "غير مريحة" ، لأنها كانت "خائفة للغاية" من كشف حقيقة ما جرى لها.

كما اتهمت بايدن بالانتقام منها وإجبارها على ترك العمل بعد أن عرضت الأمر على رؤسائها في مكتبه. 

وتقدم العديد من الأشخاص قائلين إن ريد أخبرتهم بالحادثة قبل أن تنشر قصتها على الملأ ، بما في ذلك جارة سابقة تذكرتها بتفصيل الاعتداء المزعوم في 1995 أو 1996.

ورفضت حملة بايدن هذه الاتهامات بشكل قاطع، لكن المرشح الديمقراطي نفسه تهرب من التعليقات على القضية لأسابيع حتى يوم الجمعة ، عندما أصر في أن مزاعم الهجوم ضده لم تحدث أبدًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

الحلقة 9 من مسلسل الاختيار مطلوبة على جوجل

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

عالم أوبئة يكشف: لماذا ولايات ألمانيا الشرقية أقل إصابة بكورونا من الغربية؟

القوات المسلحة: مقتل ١٢٦ تكفيريا وتفجير ٦٣٠ عبوة ناسفة بشمال سيناء

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

على جمعة يوصي بـ 6 أعمال للتقرب إلى الله في شهر رمضان.. فيديو

AdvertisementS

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

اليوم.. مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان لتوضيح أسباب إعلان حالة الطوارئ

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

وزير التعليم: نناشد طلاب الأول والثاني الثانوي بالمواظبة على تسجيل حضورهم للامتحانات عبر هذا الرابط

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

لحظة القضاء على العناصر التكفيرية في شمال سيناء على يد الجيش.. فيديو

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ديانا حداد تستعرض أناقتها على إنستجرام

تجنب تناول الوجبات الجاهزة.. 4 أسباب تؤدي إلى الصداع النصفي

جذوره في قبر توت عنخ أمون.. العرقسوس اقتصر على ملوك الفراعنة وانتشر على يد الفاطميين