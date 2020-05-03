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أخبار العالم

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يرحب بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية سريان ولايتها في فلسطين

الأحد 03/مايو/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
 رحب السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية، بالتقرير الهام والشجاع للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، والذي أكدت خلاله على أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال السفير سعيد أبو علي - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - إن مضامين التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، يستجيب لقرارات الشرعية الدولية ويمثل بادرة مهمة، وخاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلةً انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء "كورونا".

وأشار إلى أن هذا الموقف جاء أيضا خلال رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين، والذي أكدت خلاله على أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

ودعا أبوعلي، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المحكمة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.

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