تدشين أول ونش هيدروليكي حديث بتكلفة 2.6 مليون جنيه بالوادي الجديد

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سيارة ونش هيدروليكي جديدة بمقر الإدارة العامة للمرور بالخارجة يرافقه العقيد محمد سيف مدير الإدارة ، والتي تم توفيرها من المحافظة بتكلفة 2.6 مليون جنيه وذلك لرفع سيارات النقل المعطلة على الطرق السريعة جراء الحوادث.





وأكد الزملوط أن هذا الونش هو الأول من نوعه بالمحافظة حيث إنه مجهز لرفع حمولة حتى 30 طنا وله قدرة لجر حمولة حتى 70 طنا ومزود بكافة وسائل الأمان.





واوضح أن هذا الونش العملاق سيسهم في سرعة رفع آثار الحوادث على الطرق السريعة ونقلها بعيدا عن مكان الحادث لعدم خلق زحام مروري وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.





وفي ذات السياق قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن إصابات فيروس كورونا بالمحافظة موزعة على 8 مناطق وهم حالة بمدينة الخارجة ، و16 حالة بمدينة موط ، حالتان بقرية القصر ، وحالة بقرية الشيخ والى ، وحالتان بقرية الراشدة ، وحالتان بقرية أسمنت ، و5 حالات بقرية الهنداو ، و3 حالات بعزب القصر وذلك بإجمالي 32 حالة وحالتي وفاة.





وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت مساء أمس السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 32 حالة، بعد ثبوت إيجابية 5 حالات جديدة بالداخلة.





وأكدت المحافظة فى بيان لها عن تعافي 3 حالات إيجابية ووفاة حالتين، وسلبية 249 حالة أخرى، وتمثلت الحالات الإيجابية في 31 حالة إيجابية بمركز الداخلة وقراه، وحالة واحدة فقط في مركز الخارجة، ليكون إجمالي الإصابات حتى السبت 2 مايو 2020 هو 32 حالة إيجابية لفيروس كورونا.





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