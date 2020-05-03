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أخبار العالم

تأجيل محاكمة مدير السابق للأمن الوطني الجزائري بتهمة الفساد إلى 31 مايو الجاري

الأحد 03/مايو/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
قرر القضاء الجزائري تأجيل محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين براشدي التي كانت مقررة اليوم الأحد بالبليدة، الى 31 مايو، وذلك بعد رفض المتهمين الاثنين إجراء المحاكمة عن بعد.

وكان القضاء قد عرض على المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنهما رفضا هذا العرض، حسبما أعلن عنه خلال الجلسة التي لم يحضرها المتهمان ولا الشهود، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد جراء أزمة انتشار فيروس كورونا ، كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة دفاع المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه.

ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي لهذه المحاكمة التي كانت مقررة اليوم، وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمات تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار وباء كورونا تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.

ومن بين هذه التدابير، استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية.

ويواجه المتهمان هامل وبراشدي اتهامات بسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.
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