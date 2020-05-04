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اقتصاد

الإسكان: سحب 287 مليون دولار من قرض البنك الدولى للصرف الصحي بـ3 محافظات

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:04 ص
الصرف الصحي
الصرف الصحي
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية والمرافق، أن قرض البنك الدولي لمشروعات الصرف الصحي والبالغة قيمته 550 مليون دولار يأتي لتنفيذ أحد المشروعات الهامة وفقا برنامج الدولة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منه في محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة خلال 3 سنوات.

وأوضح نائب الوزير فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أنه تم سحب 287 مليون دولار من القرض، وذلك لتنفيذ المشروع بآليات جيدة جدا، ونظرا لربطه بين التنفيذ والنتائج والتمويل فإن ذلك حقق أكبر استفادة منه، والمرحلة الثانية ستضم دمياط والمنوفية والغربية.

وتابع إسماعيل، أن القرض تم رفع قيمته إلى 600 مليون دولار منها 300 مليون دولار ستقدم من البنك الدولي و300 مليون دولار تمويل من البنك الآسيوي للبنية التحتية.

وأشار إلى أن هناك منحة أخرى قدمها البنك الإفريقي في الصعيد ، وتم التفاوض على تمويل محافظة الأقصر بنحو 110 مليون دولار خلال العام المالي الجاري.

وفيما يتعلق بالمفاوضات حول القرض الصيني البالغة قيمته مليار دولار فإنه تم وقف التفاوض بشأنه ، نظرا لارتفاع التكلفة الخاصة بالمشروعات والاشتراطات لم تكن تتوافق مع متطلبات الدولة، خاصة مع رغبة الجانب الصيني فى ربط التمويل بعمل شركات صينية بالمشروع.
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