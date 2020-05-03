دعاء عريبي تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان

هنأت دعاء عريبي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر الذي حققه أبطالنا من القوات المسلحة يوم العاشر من رمضان.





وأوضحت أن ذكرى العاشر من رمضان المجيد ستظل مبعثا للاعتزاز والفخر لكل مصري بقواته المسلحة الباسلة التي تمكنت من الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية بنصر مجيد سطره الأبطال.





وأضافت عريبي أن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تحل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، احد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، احد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ... ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل».