AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

دعاء عريبي تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 04:38 م
دعاء عريبي مساعد
دعاء عريبي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة
Advertisements
عمرو خليفة
هنأت دعاء عريبي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر الذي حققه أبطالنا من القوات المسلحة يوم العاشر من رمضان.

وأوضحت أن ذكرى العاشر من رمضان المجيد ستظل مبعثا للاعتزاز والفخر لكل مصري بقواته المسلحة الباسلة التي تمكنت من الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية بنصر مجيد سطره الأبطال.

وأضافت عريبي أن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تحل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، احد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، احد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية ليبقي ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة،  بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ ... ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزير الدفاع للرئيس: ذكرى نصر العاشر من رمضان استرداداً للعزة الوطنية

وزير الدفاع مهنئا الرئيس بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان: القوات المسلحة استردت العزة الوطنية.. والقوات المسلحة تؤكد وفاءها للمهام والمسئوليات لحماية مصر وشعبها وصون أمنها القومي

حزب المصريين: ذكرى العاشر من رمضان ستبقى ملحمة تاريخية يتوقف أمامها العالم

صوت الشعب في ذكرى العاشر من رمضان: تاريخ من البطولات والتضحيات

ترشيحاتنا

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق اندلع داخل كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس بالإسكندرية

حكم الاحتلام في رمضان.. الإفتاء تجيب

أحمد المحمدي يحصل على الجنسية الإنجليزية

الأطباء تقدم بلاغا للنائب العام ضد مدير مستشفى العجمي للعزل.. تفاصيل

القوات المسلحة: مقتل ١٢٦ تكفيريا وتفجير ٦٣٠ عبوة ناسفة بشمال سيناء

بنسبة 2.5% على الإنترنت و 5% على الهواتف.. زيادة أسعار هذه السلع.. مشروع قانون

AdvertisementS

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد