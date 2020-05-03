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أخبار العالم

رغم تحذيرات الصحة العالمية.. رئيس تنزانيا يتعهد بشراء مشروب مدغشقر السحري لعلاج كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 04:49 م
مشروب مدغشقر السحري
مشروب مدغشقر السحري
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شيماء مصطفى
تعهد الرئيس التنزاني، جون بومبيه ماجوفولي، بشراء المشروب العشبي الذي أعلنت عنه دولة مدغشقر كعلاج فيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من المقرر أن يرسل الرئيس التنزاني طائرة إلى مدغشقر لاستيراد المشروب العشبي الذي أعلن عنه الرئيس بأنه علاج لفيروس كورونا.


وكان رئيس مدغشقر أندريه راجولينا أطلق علاجا عشبيا محليا في أبريل الماضي، زعم أنه يمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد ويعالجه.


والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى، وفقا لمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية.


لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل على فعالية هذا الشراب، ودعت المواطنين إلى عدم الانصياع لشرائه.


وقالت لوفا هاسينيرينا رانورومارو، كبيرة الموظفين في دائرة رئيس مدغشقر، إن هذا الشراب أصبح يتم تسويقه بعد اختباره على 20 شخصًا على مدى ثلاثة أسابيع.


وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره.

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