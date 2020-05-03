AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول ظهور للفنان أحمد بدير بعد شائعة وفاته

الأحد 03/مايو/2020 - 04:59 م
أحمد بدير
أحمد بدير
Advertisements
نبيل العدوى
تخوض الفنانة فيفي عبده تجربة تقديم برامج المقالب من خلال برنامجها "خلي بالك من فيفي".

وفي حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج تستقبل فيفي عبده، الفنان أحمد بدير، في حلقة اليوم التي تعرض على MBC مصر في تمام الحادية عشر والنصف مساء، وتعاد الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

ظهور الفنان أحمد بدير هو الأول عقب شائعة وفاته التى انتشرت قبل أيام فجرا قبل أن يتم تكذيبها.

وقال أحمد بدير أنه لايزال على قيد الحياة بصحة جيدة ملتزم بالحجر الصحي مع أسرته، إستقبلت عشرات المكالمات واستقبلت الأمر بنفس راضية.

وأضاف أحمد بدير ان علاقته بالفنان محمد لطفي طيبة وأنه تسرع في نشر الخبر دون التأكد ربما بسبب تأخر الوقت، مطالبا الصحافة بتجري الدقة، فأنا لا أخشى الموت وهو علينا حق.

ويشارك أحمد بدير في مسلسل"يا أنا يا جدو" وتدور أحداث العمل حول يوسف الذي يقدمه الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط بقشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامز جلال وأحمد السقا وعمرو أديب.. تفاصيل برامج MBC مصر في رمضان

برنامج مقالب.. محمد البوغه يتعاون مع فيفي عبده في خلي بالك من فيفي.. فيديو

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

محمد لطفي يتراجع عن خبر وفاة أحمد بدير

نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بعد شائعة وفاة أحمد بدير

بعد شائعة وفاته.. أحمد بدير مطلوب على جوجل

ترشيحاتنا

أحمد زاهر لـ صدى البلد: الحياة مليئة بشخصية فتحي في البرنس.. وطلبت وضع اسمي في نهاية التتر.. ولمن يصف الأحداث بـ الأوفر اقرأوا صفحة الحوادث

ورم دموي في يد زعيم كوريا الشمالية يكشف لغز اختفائه وظهوره المفاجئ

باسم ياخور ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" الليلة على MBC مصر

أحمد المحمدي وزوجته ينفيان خبر انفصالهما.. شاهد

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

AdvertisementS

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

بعد تصدر سلوى عثمان التريند.. ابنة فنان شهير وعدد زيجاتها

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد