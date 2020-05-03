أول ظهور للفنان أحمد بدير بعد شائعة وفاته

ويشارك أحمد بدير في مسلسل"يا أنا يا جدو" وتدور أحداث العمل حول يوسف الذي يقدمه الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في أن يرتبط بقشطة، ولكن يحدث العديد من المفاجآت وذلك في إطار لايت كوميدي.



