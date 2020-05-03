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ديني

خالد الجندي: لا تجوز الصلاة خلف المذياع والتليفزيون .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 05:14 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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إيمان طلعت
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حكم الصلاة خلف التلفزيون أو الإذاعة، عمل غير صحيح".


وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أهل العلم أشاروا إلى أن الاقتداء بالمذياع لا يصح لا في الجمعة ولا في الجماعة، وذلك لعدم اتصال الصفوف، وللعلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كلام نفيس حول هذه المسألة.


وأكد الجندي، أن هذه الصلاة لا تصح لأنها لا تحقق الجماعة المشترطة فى هذه العبادات، لأن صلاة الجماعة لابد أن تكون مجتمعة، أى يحصل اجتماع بين المصلين، وأن الصلاة خلف المذياع لا تحقق هذا الشرط.


حكم الصلاة خلف المذياع
بعد قرار وزارة الأوقاف ببث صلاة العشاء والقيام من مسجد عمرو بن العاص بحضور الإمام وثلاثة مصلين وبث الصلاة عبر الإذاعة يوميا، بدأ العديد من المواطنين التساؤل حول إمكانية الصلاة خلف المذياع.


قال أحمد ممدوح، مدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الصلاة خلف المذياع أو الراديو.


وأضاف ممدوح فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن هذه الصلاة لا تصح لأنها لا تحقق الجماعة المشترطة فى هذه العبادات، لأن صلاة الجماعة لابد أن تكون مجتمعة أى يحصل اجتماع بين المصلين وأن الصلاة خلف المذياع لا تحقق هذا الشرط.


حكم صلاة الجمعة خلف المذياع او التليفزيون 

قال الدكتور علي جمعة مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن صلاة الجمعة خلف إمام في التلفزيون أو الإذاعة، ليست صحيحة، سواء كانت بالمسجد أو البيت، منوهًا بأن ذلك لفقد الاتصال بين الإمام والمُصلين.


وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «يوجد في الحي الذي نسكنه مسجد صغير، يتطوع أحد المسلمين ممن هو على دراية بالعلم، ليؤم المُصلين بيوم الجمعة، وفي أحد الجمع انتظر المُصلون ذلك الإمام لكنه لم يحضر، فصلى الحاضرون الجمعة مقتدين بالإمام الذي تُذاع خطبته وصلاته بالراديو، فما حُكم الصلاة في هذه الحالة؟، هل هي صحيحة؟»، أنه لا تصح الصلاة في واقعة السؤال، لفقدها شرط الاتصال بين الإمام والمصلين.


وأضاف أن علماء المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الاتصال لتصح الإمامة، والشخص الذي يتم نقل صلاته بالمذياع، يُصلي في مكان بعيد كل البُعد عن مكان المُصلين، بما يقطع الاتصال بين الإمام والمُصلين، فلا تصح الصلاة، أما إذا كان بُعد المُصلين عن الإمام على سبيل الكثرة حيث أنهم متصلون وممتدون إلى أبعد مكان، فإنه في هذه الحالة تصح صلاتهم.


هل يجوز أداء صلاة التراويح خلف التلفزيون او الراديو 

قال عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن الهدف من صلاة الجماعة إظهار اتحاد المؤمنين ووقوفهم كالبنيان المرصوص والتزامهم بالنظام فى حركات.


وأضاف الأطرش خلال إجابته عن سؤال "صدى البلد" هل يجوز له صلاة الجمعة والتراويح خلف التلفزيون ؟ قائلا: لا يجوز شرعا لأنه ليس له جمعة.


وتابع: أما التراويح فيصليها بمفرده من المصحف إذا لم يكن حافظا للقرآن ولا يجوز له الصلاة خلف المذياع أو التليفزيون.
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