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فن

شاهد.. أحمد مكي من أمام المسجد النبوي الشريف

الأحد 03/مايو/2020 - 05:20 م
احمد مكي
احمد مكي
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عمر صبحي

نشر الفنان أحمد مكي صورة له من أمام المسجد النبوي الشريف على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .

وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "من أمام المسجد النبوي الشريف اللهم اكتب للجميع زيارته".

اخر اعمال الفنان احمد مكي في الشاشة الصغيرة مسلسل "خلصانة بشياكة" شارك في بطولته،  دينا الشربيني و بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وانتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.

يذكر أن ، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها، ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير الماضي على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.
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