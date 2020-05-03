شاهد.. أحمد مكي من أمام المسجد النبوي الشريف





نشر الفنان أحمد مكي صورة له من أمام المسجد النبوي الشريف على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .





وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا: "من أمام المسجد النبوي الشريف اللهم اكتب للجميع زيارته".





اخر اعمال الفنان احمد مكي في الشاشة الصغيرة مسلسل "خلصانة بشياكة" شارك في بطولته، دينا الشربيني و بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وانتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.



