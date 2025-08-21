صليّ الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف صلاة رفع بخور عشية تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم والدة الإله بكنيسة القديس بولس البسيط بكرمة الرسل.

قام زوسيما وبمشاركة القس إستفانوس فوزي، والمرتلين والشمامسة بعمل زفة وتمجيد للقديسة العذراء مريم والدة الإله.

وفي سياق آخر ، تفقد اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج احتفالات دير السيدة العذراء بجبل إخميم، بمناسبة صوم القديسة العذراء مريم والدة الإله.

كان في استقبال مدير الأمن نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، وعدد من رهبانه، حيث زار عدد من مرافق الدير وأماكن تجمع الزوار، واطمئن على عمليات التأمين التي تقوم بها أجهزة الشرطة المختلفة في محيط الدير.