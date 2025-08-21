الأنبا إنجيلوس يترأس عشية عيد إصعاد جسد العذراء مريم متأملًا في لقبها «قوة إيليا»

في أجواء مملوءة بالروحانية والبهجة، ترأس اليوم الأنبا إنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صلاة عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم الى السماء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بأغاخان.

رموز السيدة العذراء

وخلال العشية، ألقى نيافته كلمة روحية قيّمة تحدث فيها عن رموز السيدة العذراء، متأملًا في أحد ألقابها العميقة، وهو "قوة إيليا" الوارد بسفر الملوك الأول (إصحاح ١٧). وقدّم نيافته ثلاث قراءات متنوعة للموضوع:

تفسير تاريخي يوضح أبعاد الرمز في سياقه الكتابي والتاريخى .

تفسير روحي يفتح أمام المؤمنين معاني بنّاءة لحياتهم اليومية.