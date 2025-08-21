قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
محمد البدوي

قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الزيارة الأخيرة التي شهدت تواجد رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيرا الخارجية والهجرة والتضامن الاجتماعي كان هناك فرصة عظيمة لعرض الجهود المصرية من أرض الواقع ومن داخل مدينتي العريش ورفح، فضلا عن زيارة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء للوقوف على الدور الذي يتم داخل المطبخ الأساسي.

رؤية حجم الشاحنات

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة المحور على أن أهم رسائل هذا اليوم هو الوقوف على الجهود المصرية المتصلة، والجميع كان له حرية الالتقاء بسائقي الشاحنات والمتطوعين، أيضا فرصة لرؤية حجم الشاحنات الموجودة على الأرض والمصطفة على الجانبين، والتي يتم إعدادها داخل المراكز اللوجستية للهلال الأحمر المصري.

 المراكز اللوجستية وعمليات التعبئة

ولفتت إلى أن عمليات التفويج تتم يوميا من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، وتم الوقوف على الجهود التي تتم داخل المراكز اللوجستية وعمليات التعبئة والتغليف، فضلا عن المعايير الموضوعة والمتفق عليها لدخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

الهلال الأحمر الهلال الحمر المصري غزة الاحتلال قوات الاحتلال معبر رفح

