بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
محمد فايز فرحات: إرادة مشتركة بين مصر والسعودية للحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها

علي مكي

قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنّ القمة المهمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمكن أن نفهمها في أكثر من سياق، الأول هو العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشددًا، على أنها محكومة بأمور كثيرة، مثل العلاقات التاريخية والواقع الجيوسياسي والجوار الجغرافي والممر المائي المهم بين البلدين وهو البحر الأحمر الذي يرتبط بمجموعة من المضايق المهمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك أفق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات، مشددًا، على أنّ مثل هذه اللقاءات الدورية طبيعية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وعلى مستوى القيادات السياسية العليا.

وتابع: "هناك إرادة مشتركة بين البلدين للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها، بما يقتضيه حجم البلدين، ولكن هناك سياق آخر مهم، ويرتبط بطبيعة اللحظة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الرئيسية هي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعيات هذا العدوان، سواء فيما يتعلق بالجانب الإنساني أو التطورات الخطيرة التي يشهدها تطورات هذا العدوان، وعلى رأسها سعي إسرائيل إلى تصدير حديثها عن استعدادها للسيطرة العسكرية والأمنية على قطاع غزة".

وأكد، أن هناك رسائل عديدة وواضحة من هذه القمة، الأولى أن العلاقات العربية- العربية، وفي القلب منها العلاقات المصرية- السعودية قوية وهناك توافق واضح بين البلدين فيما يتعلق بخطورة هذا العدوان وتداعياته على المنطقة، والرفض المصري السعودي الواضح الذي عبّر عن نفسه في أكثر من مرة بخصوص العدوان وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية ضد الضفة الغربية، مشددًا، على أنه موقف ثابت وجرى التعبير عنه أكثر من مرة في السياق الثنائي والسياق العربي بشكل عربي.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

