محمد فايز فرحات: إرادة مشتركة بين مصر والسعودية للحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها

قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنّ القمة المهمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يمكن أن نفهمها في أكثر من سياق، الأول هو العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشددًا، على أنها محكومة بأمور كثيرة، مثل العلاقات التاريخية والواقع الجيوسياسي والجوار الجغرافي والممر المائي المهم بين البلدين وهو البحر الأحمر الذي يرتبط بمجموعة من المضايق المهمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك أفق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات، مشددًا، على أنّ مثل هذه اللقاءات الدورية طبيعية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وعلى مستوى القيادات السياسية العليا.

وتابع: "هناك إرادة مشتركة بين البلدين للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها، بما يقتضيه حجم البلدين، ولكن هناك سياق آخر مهم، ويرتبط بطبيعة اللحظة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والقضية الرئيسية هي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعيات هذا العدوان، سواء فيما يتعلق بالجانب الإنساني أو التطورات الخطيرة التي يشهدها تطورات هذا العدوان، وعلى رأسها سعي إسرائيل إلى تصدير حديثها عن استعدادها للسيطرة العسكرية والأمنية على قطاع غزة".

وأكد، أن هناك رسائل عديدة وواضحة من هذه القمة، الأولى أن العلاقات العربية- العربية، وفي القلب منها العلاقات المصرية- السعودية قوية وهناك توافق واضح بين البلدين فيما يتعلق بخطورة هذا العدوان وتداعياته على المنطقة، والرفض المصري السعودي الواضح الذي عبّر عن نفسه في أكثر من مرة بخصوص العدوان وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية ضد الضفة الغربية، مشددًا، على أنه موقف ثابت وجرى التعبير عنه أكثر من مرة في السياق الثنائي والسياق العربي بشكل عربي.