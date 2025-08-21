الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي

قال أمجد الشوا مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ قطاع غزة يشهد حالياً أسوأ وأخطر ظروف الكارثة الإنسانية التي مر بها على الإطلاق، مشيراً إلى أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح كامل لمدينة غزة وفرض النزوح على أكثر من مليون نسمة تحدث في ظل واقع مأساوي من القتل اليومي والتجويع وانعدام الخدمات الأساسية.

وأضاف الشوا، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قلة المساعدات التي تدخل القطاع وانهيار المنظومة الصحية تزيد من خطورة الوضع الإنساني، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف البنية التحتية، بل يهاجم أيضاً مراكز وجود النازحين، في ظل انعدام أماكن آمنة للاحتماء.

وتابع، أن المستشفيات في غزة تعاني من وضع كارثي، إذ خرجت 82% من المنظومة الطبية عن الخدمة، بينما تجاوزت نسبة الإشغال في ما تبقى من مرافق طبية عاملة بشكل جزئي نسبة 300%.

وأشار إلى وجود نقص يتجاوز 50% في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يجعل الاستجابة لآلاف الجرحى والمرضى أمراً بالغ الصعوبة.

وأوضح أن حوالي 300 ألف طفل يعانون من حالات متقدمة من سوء التغذية، من بينهم 12 ألفاً يتلقون العلاج وسط عجز حاد في الموارد، بينما يحتاج نحو 15 ألف مريض وجريح إلى الإخلاء الطبي العاجل خارج قطاع غزة كمهام منقذة للحياة.