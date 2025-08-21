قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
مقصلة الهجرة الأمريكية.. واشنطن تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي .. والآلاف مهددون بالترحيل
السبت .. إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل
وزير الشؤون النيابية عن «الإدارة المحلية»: لا يوجد عقدة فيه.. وأنصح بفصله عن قانون انتخابات المجالس
العد التنازلي للهجوم .. أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات غزة قبيل العملية الكبرى
الهلال الأحمر يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزيري الخارجية والتضامن لمعبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات التراث الثقافي المغمور بالمياه التي انطلقت أمس واستمرت على مدار يومي 20 و21 أغسطس الجاري.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد Tang Wei مدير عام المركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية.

أعرب وزير السياحة والآثار عن ترحيبه بهذا التعاون، واصفاً إياه بالخطوة الهامة نحو تعزيز الشراكات الدولية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعرفة مع المؤسسات الرائدة، خاصة مع الصين التي تربطها بمصر علاقات تاريخية ممتدة وترابط حضاري بين البلدين باعتبارهما أقدم الحضارات في العالم.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل الشامل بين الجانبين في مجالات الآثار البحرية وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، إلى جانب تيسير الأبحاث المشتركة والتبادل الثقافي والبرامج التعليمية.

من جانبه، أعرب السيد Tang Wei عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، واصفاً إياها بأنها بداية جديدة للتعاون بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي، وممارسة حيّة للحوار الحضاري وتبادل الخبرات بين الحضارتين المصرية والصينية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه (ECCMAUCH) بمدينة الإسكندرية، مع تخصيص قاعة خاصة لعرض القطع الأثرية والإنجازات العلمية في هذا المجال بكلا البلدين. كما ستشمل مجالات التعاون المشترك تنفيذ مشروعات بحثية وعلمية، وتنظيم المنتديات والفعاليات العلمية، وتبادل المعلومات والأبحاث، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات للأثريين والمرممين والباحثين. كما سيتم تنظيم معارض مؤقتة مشتركة لعرض القطع الأثرية المنتشلة من أعماق المياه، إلى جانب عرض نتائج أعمال الحفائر والأبحاث الأثرية البحرية في البلدين.

حضر مراسم التوقيع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف على وحدة التدريب المركزي بالوزارة.

وعقب مراسم التوقيع، افتتح المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية حول إدارة المواقع المغمورة بالمياه، والتراث الثقافي الغارق في أبو قير، ودور الإعلام المصري في التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
 

وزير السياحة والآثار الأثار المغمورة مصر السياحة سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الدواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟ .. أسعار الدواجن في الأسواق

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الشباب والباحثين في مجالات الأنشطة غير المصرفية

..

بدء التشغيل التجريبي للخزان الأوسطي لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحيط حدائق أكتوبر

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد