تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية | تفاصيل

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات التراث الثقافي المغمور بالمياه التي انطلقت أمس واستمرت على مدار يومي 20 و21 أغسطس الجاري.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد Tang Wei مدير عام المركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية.

أعرب وزير السياحة والآثار عن ترحيبه بهذا التعاون، واصفاً إياه بالخطوة الهامة نحو تعزيز الشراكات الدولية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعرفة مع المؤسسات الرائدة، خاصة مع الصين التي تربطها بمصر علاقات تاريخية ممتدة وترابط حضاري بين البلدين باعتبارهما أقدم الحضارات في العالم.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل الشامل بين الجانبين في مجالات الآثار البحرية وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، إلى جانب تيسير الأبحاث المشتركة والتبادل الثقافي والبرامج التعليمية.

من جانبه، أعرب السيد Tang Wei عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، واصفاً إياها بأنها بداية جديدة للتعاون بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي، وممارسة حيّة للحوار الحضاري وتبادل الخبرات بين الحضارتين المصرية والصينية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه (ECCMAUCH) بمدينة الإسكندرية، مع تخصيص قاعة خاصة لعرض القطع الأثرية والإنجازات العلمية في هذا المجال بكلا البلدين. كما ستشمل مجالات التعاون المشترك تنفيذ مشروعات بحثية وعلمية، وتنظيم المنتديات والفعاليات العلمية، وتبادل المعلومات والأبحاث، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات للأثريين والمرممين والباحثين. كما سيتم تنظيم معارض مؤقتة مشتركة لعرض القطع الأثرية المنتشلة من أعماق المياه، إلى جانب عرض نتائج أعمال الحفائر والأبحاث الأثرية البحرية في البلدين.

حضر مراسم التوقيع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد سليمان نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف على وحدة التدريب المركزي بالوزارة.

وعقب مراسم التوقيع، افتتح المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية حول إدارة المواقع المغمورة بالمياه، والتراث الثقافي الغارق في أبو قير، ودور الإعلام المصري في التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

