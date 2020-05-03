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أخبار العالم

الجيش الروسي يعزز قدراته الدفاعية بـ 30 منظومة صواريخ تورنادو

الأحد 03/مايو/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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ا ش ا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها ستستلم أكثر من 30 منظومة منصات إطلاق صاروخية متعددة الأغراض "تورنادو-جي" و"تورنادو-إس".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحلول نهاية العام، تم التخطيط لتسليم أكثر من 30 منظومة إطلاق صاروخية حديثة إلى وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان "يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لأغراض الدفاع"، موضحا أن "أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الأغراض ستنضم إلى وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للجيش الروسي".

يذكر أن راجمة صواريخ "تورنادو-جي"، التي تم تصميمها على قاعدة راجمة الصواريخ "جراد" تتميز بالمواصفات الفنية والتكتيكية المحسنة، التي تفوق مثيلاتها السابقة كفاءة، مثل سرعة إطلاق قذائف بمعدل 5 ثوانٍ كل صاروخ وذخائر أكثر قوة، وكذلك توفر أنظمة التوجيه الآلي، والتسديد، والربط الطبوغرافي والملاحة.

كما تتضمن أحدث منظومة منصة إطلاق صاروخية متعددت الإطلاق "تورنادو-إس"، من عيار 300 ملم الروسية، مركبة قتالية حديثة مجهزة بنظام توجيه إطلاق نار آلي وصواريخ جديدة غير موجهة، بالإضافة إلى صواريخ قابلة للتعديل ورأس شديد الانفجار مع مدى إطلاق نار يزيد عن 100 كيلومتر.
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