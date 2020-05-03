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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش بالخانكة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:00 م
ضبط عاطل وبحوزته
ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش
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إبراهيم الهوارى

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط عاطل أثناء استقلاله سيارة ملاكي بناحية قرية سرياقوس.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كيلو حشيش و10 آلاف جنيه تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازتة للمخدرات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 196 محكوما عليهم بإجمالي أحكام منفذة 854 حكما و712 حكما جزئيا و142 حكما مستأنفا وتحصيل 68100 جنيه غرامات وتحرير 69 مخالفة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 495 قضية مرافق و35 قضية تموينية وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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