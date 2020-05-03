ضبط كميات كبيرة من الملح غير الصالح بمخزن بدون ترخيص فى القناطر الخيرية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملة مكبرة لمتابعة المصانع ومخازن الأغذية للتأكد من جودة السلع المعروضة للجمهور وصلاحيتها للاستخدام الآدمى حفاظا على أرواح المواطنين من التعرض لمواد أغذية فاسدة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الملح لوجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث وجود تكتلات وشوائب وتم سحب عينات منها وارسالها للمعامل المركزية للتحليل طبقا للصلاحية للاستهلاك الآدمي وهم عبارة عن 970 رابطة ملح بكل بإجمالي أوزان 7 أطنان و760 كيلو إلى جانب 50 شيكارة ملح طعام وزن الشيكارة 50 كجم بإجمالي 2.5 طن و1200 شيكارة ملح طعام وزن الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 60 طن.

كما تضمنت مضبوطات الحملة 400 شيكارة ملح مغسول نقي الذهب الأبيض وزن الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 20 طن كما تم تحرير محضر شهادة صحية ومحضر اشتراطات صحية وخطاب غلق لمجلس مدينة القناطر الخيرية لعدم وجود ترخيص.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن الحملات مستمرة لمتابعة جودة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للجمهور وذلك بنطاق الأسواق والمحال العامة والمجازر إلى جانب التأكيد من توفير السلع الجيدة وبأسعار في المتناول وبعيدا عن جشع التجار.