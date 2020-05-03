أسعى لتغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي.. هشام سليم يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر.. فيديو

رد الفنان هشام سليم، عن سؤال إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة» "هل بنتك نور عندها خلل هرموني؟"، فأجاب «بنتي نورا تحولت إلى ابني نور وده قدر ربنا».





وقال هشام سليم، أثناء لقائه في برنامج «شيخ الحارة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إن ابنته نور ستتحول إلي ذكر، ولم أستغرب من هذا الموقف لأن منذ ولادتها كنت أرى أنها ذكرا، ودائما كان يشك في أنوثتها منذ الصغر، مضيفا أن قرار التحول جرأة منها خاصة أننا في مجتمع لا يتقبل هذا التحول.





وتابع هشام سليم، أن ابنته نور أكدت له أكثر من مرة أنها تعيش في جسد غير جسدها، موضحا أن ابنته عندها 28 سنة، وتقبل منها الرأي، واستقبله بصدر رحب؛ لأنه متأكد أنه يمر بمشاعر مختلفة بسبب هذه المشكلة عندما كان في سن 18 عاما.





وأضاف هشام سليم أنه يساعد ابنته نور في أن تتحول إلى ذكر لتعيش حياة طبيعية، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي، وواجه صعوبات كثيرة بسبب هذه المشكلة، ومن الصعب أن يمحي من الذاكرة أن ابنته كانت أنثى وهو ما جعلت مشكلة.





وأوضح هشام سليم أن الفكرة الآن في المجتمع أن البطاقة تكون فيها ذكرا أو أنثى وهناك صعوبات في التحول، مؤكدا أن ابنته نور كانت تدرس في إنجلترا، والجميع يتعامل معها الآن على أنها ذكر وليس أنثى.





وتابع هشام سليم "الله يكون في عون الابن أو البنت مثل حالة ابنه لأن الموضوع صعب، خاصة أنه لا أحد يشعر بنفس الشعور الذي يعيشه صاحب المشكلة والأمر ليس سهلا".



