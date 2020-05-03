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بين الناس

سكان شارع الجمهورية أرض الجنينة- الوايلي يستغيثون من غرق المنازل.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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مريم عزت _ صلاح مهدى
أرسل القارئ مصطفى نصر سيد يوسف والمقيم في شارع  الجمهورية أرض الجنينة- الوايلي، شكواه، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررا من غرق المنازل بسبب سوء الصرف الصحى .  

وقال "سالم " في شكواه: "نحن سكان شارع  الجمهورية أرض الجنينة- الوايلي نعانى من غرق المنازل فى المنطقة بسبب الصرف ، وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى". 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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