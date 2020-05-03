سكان شارع الجمهورية أرض الجنينة- الوايلي يستغيثون من غرق المنازل.. فيديو

أرسل القارئ مصطفى نصر سيد يوسف والمقيم في شارع الجمهورية أرض الجنينة- الوايلي، شكواه، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررا من غرق المنازل بسبب سوء الصرف الصحى .





وقال "سالم " في شكواه: "نحن سكان شارع الجمهورية أرض الجنينة- الوايلي نعانى من غرق المنازل فى المنطقة بسبب الصرف ، وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".





وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بأهالي المنطقة.



