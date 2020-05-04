فيزا العالمية تعلن تغييرات فى المناصب الإدارية لها بمصر





أعلنت شركة VISA (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز NYSE: V)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعيين ملك البابا مديرًا عامًا لشركة Visa في مصر وعصام الدالي رئيسًا لقطاع علاقات التجار والمدفوعات الاكترونية لمنطقة شمال افريقيا والمشرق العربي وباكستان، ومقره مصر.

والتحقت ملك، التي تتمتع بخبرة مصرفية ومالية لمدة 20 عامًا، بشركة Visa في عام 2011، تولت خلالها مناصب تسويقية مختلفة كان آخرها مديرة التسويق في شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان، حيث عملت علي زيادة قوة وبروز العلامة التجارية لرائدة المدفوعات الرقمية العالمية في المنطقة، وساعدت في تعزيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية.

ومن خلال منصبها الجديد كمديرة عامة لشركة Visa في مصر، ستكون ملك البابا مسئولة عن جميع جوانب عمليات الشركة في مصر بالإضافة إلى تعميق شراكات Visa مع العملاء الرئيسيين لتسريع نمو قطاع المدفوعات الإليكترونية في البلاد.





وقالت ملك البابا، المديرة العامة لشركة Visa في مصر: "إن مصر تسير بسرعة نحو رقمنة الاقتصاد، ومازلنا ملتزمين بتقديم أفضل ما في تكنولوجيا المدفوعات للمستهلكين والشركات. وأنا متحمسة للمساعدة في تسريع هذا الاتجاه من خلال بناء علاقات قوية بين Visa والمؤسسات المالية والتجار والحكومة وشركاء الصناعة الاَخرين."





وانضم الدالي إلي فيزا في عام 2013، وهو لديه خبرة كبيره في مجال الشئون المصرفية والتمويل علي مدى 20 عامًا، وكان له دور فعال في تطوير أعمال الشركة في شمال وغرب أفريقيا. وفي عام 2019 شغل عصام منصب رئيس المؤسسات المالية في مصر، حيث قاد فريق تطوير الأعمال المحلية ووقع علي عدد من الشراكات الاستراتيجية. وفي منصبه الجديد كمدير للمبيعات التجارية والأستحواذ بشركة Visa بشمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان، ومقرها القاهرة، سيكون عصام مسئولًا عن دفع استراتيجية Visa للنمو والتوسع من خلال الشراكات الاستراتيجية الصحيحة في هذه الأسواق وفتح سبل جديدة.





وعلق عصام الدالي قائلًا: "أنا سعيد للغاية بهذه الفرصة وأن أتولى هذا الدور في ظل المكانة التي تتمتع بها شركة Visa في فتح الباب أمام الفرص الهائلة للنمو و المساعدة على نشر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمدفوعات الرقمية ووصولها إلى المزيد من الأشخاص. أتطلع إلى العمل مع شركائنا لتقديم منتجات جديدة، وحلول وخدمات تكنولوجية متطورة بالسوق، وتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية عبر الوصول إلى المزيد من التجار، وتحسين تجارب حامل البطاقة لتسريع الإزاحة النقدية من خلال الابتكار".

تمثل مصر فرصة كبيرة للمدفوعات الرقمية، مع استمرار تطور مجال المدفوعات وتنوعه، تلتزم Visa بمواصلة دعم البنوك الشريكة والمشاركين الجدد والحكومة في دفع التجارة الرقمية في الدولة الأكثر سكانًا في العالم العربي.