التعليم زمان| خرجت رئيسين للجمهورية.. تعرف على تاريخ كلية الحقوق بجامعة القاهرة

تعتبر كلية الحقوق بجامعة القاهرة، هي الأقدم في الشرق الأوسط، ويرجع تاريخ إنشائها عام 1886، في عهد الخديوي إسماعيل، قبل الجامعة الأم، وذلك تحت مسمى " مدرسة الإدارة والألسن"، حيث ساهمت في إحداث التنمية والتقدم بخبرات أساتذتها وعطاء خريجيها، الذين نالو أعلى المراتب في الدولة بداية من رئاسة الجمهورية.





طورت كلية الحقوق من نفسها فأنشئت قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية بالكلية، والفرنسية، وبدأت الدراسة فيه في العام الدراسي 1995/1996، بالمقر الرئيسي للكلية بفرع جامعة القاهرة بالجيزة، ثم نقل بعد ذلك إلى فرع الكلية الجديد بمدينة الشيخ زايد.





الدكتور صوفي أبو طالب، أحد أبرز خريجي كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، وشغل منصب رئيسًا لمجلس الشعب بالفترة من 1978 وحتى 1983، كما شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك حتى تم انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك، وكذلك شغل منصب رئيس الجامعة خلال الفترة من من سبتمبر 1975 وحتى نوفمبر 1978.



