بطريقه كوميدية سعد الصغير ساخرًا من نفسه: إنجليزي ده يا مرسي

شارك الفنان سعد الصغير متابعيه بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر سعد فى كواليس مسلسل ولاد امبابه الذى يخوض به السباق الرمضانى بصحبه إحدى بطلات العمل وهو يحاول أن يتحدث معها باللغة الإنجليزية عن طريق مترجم من العمل بطريقة كوميدية نالت إعجاب متابعيه".



وعلق سعد على الفيديو قائلًا: "انجليزى ده يا مرسي أهم حاجة فهمت في الاخر".



شهد مسلسل ولاد إمبابة في حلقة أمس تطورا جديدا فى الأحداث حيث يبدأ أبناء إمبابة "فريدة سيف النصر" فى البحث عن باقى أشقائهم وذلك من خلال الذهاب إلى السجل المدنى.

وتضطر إمبابة الذهاب معهم إلى السجل المدنى لإثبات أن لديهم إخوان آخرين، والحصول علي الوصية، وتوزيع الميراث، حيث تم إحضار موظف السجل إلي منزلهم، وتقوم فريدة سيف النصر بمغازلته وضحكت ضحكة خليعة، لتوقعه في حبها.

