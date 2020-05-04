أسماء المستحقين لوحدات إسكان الشباب فى الطويسة مركز دراو بأسوان.. مستندات

يواصل " صدى البلد " تقديم خدماته المتنوعة للقراء حيث يمكن التعرف على أسماء المستحقين لوحدات إسكان الشباب بمنطقة الطويسة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.





وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى الأسبوع الماضى إشارة البدء لإنطلاق فعاليات إختيار القرعة العلنية لتوزيع وحدات إسكان الشباب بالطويسة بمركز دراو على المستحقين بإجمالى ٢٦٤ وحدة سكنية وذلك فى أجواء من المكاشفة والشفافية الكاملة .





و أكد اللواء أشرف عطية بأن ذلك يعد حصاد لجهود مبذولة ومستمرة لإقتحام ومواجهة التحديات وأولها المشروعات المتعثرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتتحول بعد مرور 12 عام من أطلال وأشباح إلى طاقة نور وخير لأهالى محافظتنا العريقة.





وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الحالية التى نعيشها وتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد إلا أننا فى سباق مع الزمن لإنهاء 14مشروع فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 مليون جنية.





وتشمل 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر ، بجانب 289 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، علاوة على 35 مليون جنيه من وزارة الإسكان والمرافق.





وأوضح محافظ أسوان بأنه سيتوالى إفتتاح وتشغيل 6 مشروعات كمرحلة أولى من بينها وحدات إسكان الشباب بالطويسة والتى تضم أيضًا مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، وتطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير ، ومشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.





بالإضافة إلى مشروع توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية بجبل الزلط مع إستكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بنفس المنطقة بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية ، وأخيرًا مشروع توصيل المرافق الداخلية لإسكان الشباب والأولى بالرعاية بالطويسه بداور بإجمالى 432 وحدة سكنية.





وأكد المحافظ على أنه سيتم إجراءات التسليم لهذه الوحدات السكنية بداية من يوم 3 مايو وحتى يوم 6 يونيو القادم على أن يتم تخصيص الفترة من 8 وحتى 10 يونيو للمتخلفين عن الفترة السابقة لإستكمال إجراءات تسليم وحداتهم السكنية .





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وفيما يلى أسماء المستحقين لوحدات إسكان الشباب بمنطقة الطويسة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.



