ترامب: أعيد فتح المدارس والجامعات في سبتمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في إعادة فتح الجامعات والمدارس في شهر سبتمبر المقبل.





وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس إنه يريد أن تفتح الجامعات والمدارس أبوابها في سبتمبر.





وأضاف أنه بادر إلى إغلاق البلاد رغم تقليل المعلومات الأولية من مخاطر فيروس كورونا.





وتابع أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تمتلك لقاح فيروس كورونا مع نهاية عام 2020 الجاري.





وصرح بأن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى ما بين 80 و90 ألف شخص.





وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.





وقال ترامب على تويتر في وقت سابق: "أبلغتني المخابرات للتو بأنني كنت على صواب، وأنهم يثروا موضوع فيروس كورونا حتى أواخر يناير، قبل الحظر الذي فرضته على الصين أيضا، لم يتحدثوا إلا عن الفيروس بطريقة غير مهددة أو كحقيقة".





وأضاف ترامب: "لقد أخطأت وسائل الإعلام المزيفة مرة أخرى، كما هو الحال دائما، وتم إنقاذ عشرات الآلاف من خلال الحظر المبكر الذي فرضته على الصين في بلدنا، الأشخاص الذي سمحنا لهم بالدخول تم فحصهم واختبارهم بشكل كبير كمواطنين أمريكيين، وعلى هذا النحو، أرحب بهم بأذرع مفتوحة".