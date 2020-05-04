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منوعات

أهانت طاقم كيت.. وراء كل مصيبة في القصر الملكي ميجان ماركل

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
منذ أن خطت ميجان ماركل بقدميها داخل القصر الملكي كزوجة للأمير هاري، وظهرت الكثير من المناوشات والمشكلات حتى خرج الثنائي من قصر خلي اليدين من أية ألقاب ملكية أو واجبات.

فأولى المشكلات التي وقعت فيها ميجان ماركل عندما صاحت في طاقم كيت ميدلتون وازدادت التوترات بين زوجات العائلة الملكية بعد أن اضطرت دوقة ساسكس لقبول أنها لن تكون متزوجة من الملك التالي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

مشكلات متتاليية ومختلفة طوال الأشهر القليلة الأولى من ميجان مع أفراد العائلة المالكة دفعت دوق ودوقة ساسكس للانتقال من قصر كنسينجتون والانتقال إلى Frogmore Cottage في وندسور.

 كان يعتقد أن كيت وميجان على مايرام، خاصة بعد أن فعلت دوقة كامبريدج قصارى جهدها لجعل الممثلة السابقة تشعر بالترحيب قدر الإمكان، ولكن ميجان لم تتقبل ذلك.

وكشف "توم كوين" في  مذكرات جديدة  أن التوترات بين كيت وميجان خاصة عندما كان على ميجان أن تقبل أنها لم تكن متزوجة من رجل سيصبح ملكًا.

وأشار إلى ان الاوضاع  سارت من سيء إلى أسوأ، وأشار "كوين" أن تحرك هاري وميجان الأولي إلى منزل منفصل في وندسور، كان ذلك بعد أن صاحت ميجان على أحد موظفي كيت.

وقيل إن دوقة كامبريدج شعرت بالرعب من نهج ميجان، وأضاف "كوين":"مثل الكثير من الأشخاص الذين لم يعتادوا على التعامل مع الخدم ، فإن ميجان من ناحية تريد أن تكون مثل ديانا ، أميرة الناس ، ومن ناحية أخرى تريد أن يقف الناس للانتباه عندما تشير بأصابعها ".

سرعان ما أدى موقف ميجان تجاه الموظفين إلى مجموعة من الألقاب غير المحببة، بما في ذلك Me-Gain ، والدوقة الصعبة، وكان العاملون بالقصر يحتارون في معاملة "ميجان" وبدا عليهم الارتياح ب رحيلها هي والامير هاري.
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