وفاء قمر تشعل تيك توك بتقمص شخصية إيمي سمير غانم

نشرت الفنانة وفاء قمر، فيديو جديدًا على طريقة الفنانة ايمى سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".





وظهرت وفاء قمر وهي تتقمص طريقة الفنانة ايمى سمير غانم بمشهد من إحدى أعمالها وعلقت قائلة "تيك توك وفاء قمر"وجاءت التعليقات كالآتي : عسل ، قمر، أداء عالي".





يُذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر إبريل عام 2017، وتمر هذا الشهر الذكرى الثانية لزواجهما، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.







كان آخر أعمال وفاء قمر فى الدراما التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" وعرض فى رمضان قبل الماضى.







شارك فى بطولته الفنان محمد عادل امام تارا عماد، عمر مصطفى متولى، أحمد فتحى، إدوارد، وأخرون، تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة.