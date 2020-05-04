AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 3.5 مليون حالة

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 3.5 مليون شخص، حيث اقتربت الوفيات من تسجيل ربع مليون وفاة حول العالم. 

وسجل العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى أكثر من 3.5 مليون إصابة. 

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حواره مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العالم الجاري 2020. 

وقال ترامب في حواره: "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام". 

يذكر أن الرئيس الأمريكي توقع أيضا ارتفاع كبير في أعداد الوفيات في بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مليون إصابة حول العالم بـ فيروس كورونا .. و 5 % وفيات

بعد تسجيل مليون إصابة.. قناة عربية تطفئ أنوار استديوهاتها على الهواء بسبب فيروس كورونا

1638 إصابة في الجيش الأمريكي بـ فيروس كورونا

كندا تسجل قفزة كبيرة في أعداد إصابات ووفيات كورونا

كندا تسجل 1359 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترامب: أمريكا عبرت ذروة تفشي كورونا

ترشيحاتنا

مرتضى رفض يقف قصادي في المحكمة.. هشام سليم يكشف حقيقة خلافه مع ياسمين عبدالعزيز..فيديو

إذن مسبق.. تعديلات جديدة على لائحة فريق الكرة بالأهلي بسبب «البرامج التليفزيونية»

أحمد العوضي يثير الجدل بزواجه

كورونا يعزل 139 فردا في بلبيس بالشرقية

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

قصة شهيد.. المقدم شريف عمر: رفض قتل سيدتين منتقبتين مع الإرهابيين ففجرتا المنزل الذي اقتحمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة