أوناجم مداعباً جنش :" مجنون ولكن طيب"

داعب محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، زميله محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض.





وقال النجم المغربي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" جنش مجنون ولكنه شخص طيب للغاية وأحبه كثيرًا، وأمزح معه طوال الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي".





وتمنى اوناجم عودة النشاط الرياضي في القريب العاجل بعد توقف المسابقات الكروية لتفشي وباء كورونا.





جدير بالذكر أن محمد اوناجم شارك مع الزمالك في 22 مباراة ما بين الدوري ودوري ابطال افريقيا وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي، احرز خلالها 3 أهداف، ونجح في صناعة 4 اهداف لزملائه.