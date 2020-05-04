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حوادث

النشرة المرورية الصباحية.. استقرار حالة الطريق الدائري والطرق الصحراوية

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
أفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية، اليوم الاثنين، على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على أغلب الأنحاء، لا سيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

ورصدت غرفة العمليات استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة منذ ساعات الصباح الأولى.

حيث تظهر كثافات مرورية مرتفعة بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي، فيما تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طرق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وسفاجا - القصير، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحوري الضبعة وروض الفرج، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي، وبلبيس - والعاشر من رمضان.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية أعلى مناطق الكونيسة بالجيزة بإتجاه المنيب، ومخرج الطريق إلى الأوتوستراد، وكذلك أعلى الطريق الزراعي، وأعلى مناطق مسطرد باتجاه المرج.

ودعمت الإدارة العامة للمرور، الطرق والمحاور الرئيسية بسيارات الإغاثة المرورية ووحدات المرور للتدخل في الأماكن التى تزيد فيها أحجام الكثافات إن وجدت، مناشدة قائدي السيارات الاتصال على أرقام 01221110000، للإغاثة المرورية أو عند التعرض للحوادث والطوارئ على الطرق والمحاور.
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