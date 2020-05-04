لاعب الأهلي: مارتن يول قال لي لو عندي بنت هجوزهالك واستبعدني لآخر الموسم.. فيديو

أكد عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، أن فترة تغيير المدربين في القلعة الحمراء، أثرت على تواجده مع المارد الأحمر.





وقال جمال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت": "عندي سوء توفيق دائمًا مع المدربين في الأهلي".









وتابع: "مارتن يول مدرب الأهلي الأسبق، كان دائمًا يشيد بمستوايا، و يشبهني بديميتار برباتوف ويقول لي (لو عندي بنت هجوزهالك)، وكان يعتمد على إيفونا واستبعدني لنهاية الموسم".







