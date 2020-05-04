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رياضة

لاعب الأهلي: مارتن يول قال لي لو عندي بنت هجوزهالك واستبعدني لآخر الموسم.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:11 ص
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
أكد عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، أن فترة تغيير المدربين في القلعة الحمراء، أثرت على تواجده مع المارد الأحمر.


وقال جمال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت": "عندي سوء توفيق دائمًا مع المدربين في الأهلي".


وتابع: "مارتن يول مدرب الأهلي الأسبق، كان دائمًا يشيد بمستوايا، ويشبهني بديميتار برباتوف ويقول لي (لو عندي بنت هجوزهالك)، وكان يعتمد على إيفونا واستبعدني لنهاية الموسم".


وأضاف: "قصرت فترة مع مارتن يول بسبب مشكلة في غرفة خلع الملابس، لأنه استبعدني في إحدى المباريات، وشعرت بحزن شديد، تحدث معي وقتها، وفوجئت بعد ذلك أنني خارج القائمة 6 مباريات كاملة".


وأتم: "إيفونا تعرض لإصابة في الكتف وجون أنطوي كان غير موفق، واعتمد يول علي بعد ذلك في 4 مباريات مهمة، الوداد وزيسكو وقبل نهائي ونهائي الكأس أمام الزمالك، خسرنا الكأس وخرجنا من إفريقيا".
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