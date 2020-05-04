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اقتصاد

%2.5.. انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:40 م
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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قسم الاقتصاد
انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الإثنين، بمقدار 43.70 دولارًا أمريكيًا، ما نسبته 2.55 في المئة، ليصل إلى 1673.05 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم 4 مايو 2020، بنسبة 0.97 في المئة، ما يعادل 16.50 دولارًا أمريكيًا ليستقر 1686.25 دولارًا أمريكيًا.

وعلى صعيد أخر، ارتفع الدولار مقابل معظم العملات اليوم الاثنين وسط مخاوف من تجدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بسبب فيروس كورونا هذه المرة، وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو مسؤولية الجائحة على الصين، المعتقد أنها منشأ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي أحدث التعاملات، نزل اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0932 دولار. وفقد الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة ليسجل 1.2442 دولار، وارتفع الدولار أمام العملات الاسكندنافية المنكشفة علي مخاطر التجارة العالمية. ونزلت الكرونة السويدية 0.6 بالمئة إلى 9.8995 مقابل الدولار وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 لتسجل 10.3975 للدولار.

 
لكن أكبر حركة في أسواق العملة كانت لليوان الصيني الذي انخفض لأقل مستوى في ستة أسابيع عند 7.1555 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية ثم استقر في أحدت سعر له عند 7.1380، وكانت العملة اليابانية، وهي الملاذ الآمن الأهم، العملة الوحيدة الرئيسية التي ارتفعت أمام الدولار وسجلت زيادة 0.2 بالمئة إلى 106.71 ين للدولار.
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