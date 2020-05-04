إنشاء 3 مقارات جديدة للنيابة الإدارية بالدقهلية والغربية

وشمل القرار إنشاء نيابات كفر الزيات وبسيون بالغربية، وميت غمر القسم الثاني بالدقهلية.كما قرر رئيس هيئة النيابة الادارية تعديل مسمى نيابة ميت غمر الحالية، لتصبح ميت غمر القسم الأول، وكذلك تعديل اختصاصات نيابات طنطا ونيابة قطور بالغربية.وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادازية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود رئيس هيئة النيابة الادارية، ورؤيته للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية لتحقيق العدالة الناجزة .واضاف ان القرار نص علي ان تختص نيابة ميت غمر القسم الأول بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، والإسكان، والمرافق، و مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطاقة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والأزهر، الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر والقرى التابعة لها ،في حين تختص نيابة ميت غمر القسم الثاني المستحدثة، بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة ميت غمر، الذين لا تختص بهم نيابة ميت غمر القسم الأول، ويكون مقرها مركز ميت غمر.كما تختص نيابة كفر الزيات بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الزيات والقرى التابعة لها ويكون مقرها مركز كفر الزيات.وتختص نيابة بسيون بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة بسيون والقرى التابعة لها، ويكون مقرها مركز بسيون.واشار إلي أنه من المقرر أن يتم العمل بهذين القرارين 153 و154 لسنة 2020، اعتبارًا من ١٦ مايو الجاري .