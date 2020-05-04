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أخبار العالم

5000 إصابة و177 وفاة بـ كورونا في المغرب

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:07 م
5000 إصابة و177 وفاة
5000 إصابة و177 وفاة بـ كورونا في المغرب
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دعاء أبوهشيمة
أعلن المغرب، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 5000 حالة، وذلك بعد تسجيل  97 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع "اليوم 24"، سجلت وزارة الصحة المغربية 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 177 حالة.

كما أشارت الصحة المغربية إلى  ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، إلى 1565 حالة، بعد تسجيل 127 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 39076 حالة.

وأهابت الوزارة المغربية وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب، أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تحت السيطرة.
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