تحيا مصر والأورمان يطلقان مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة لتوزيع مساعدات غذائية بالدقهلية.. صور

اطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف الى توزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة فى محافظة الدقهلية لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.





وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف الى اغاثة الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.





من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات العينية شملت 6 الاف كرتونة مواد غذائية وأكثر من 5 آلاف كيلو لحوم ومواد مطهرة توزع على الأسر الاكثر احتياجًا، حيث تم التوزيع فى قريتي طنبول وكفر طنبول مركز السنبلاوين، وقرية كفر الجوهرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وانه جار استكمال التوزيع لتمكن تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.



