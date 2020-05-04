AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي: الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب بشمال سيناء والقليوبية وقنا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:45 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
Advertisements
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب وهي "مركز شباب الكوثر بمحافظة شمال سيناء، مركز شباب العشيبة بمحافظة قنا، ومركز شباب ميت كنانة بمحافظة القليوبية" وشمل التطوير تنجيل الملاعب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وفي هذا الشأن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب، مشيرا إلى أن هذا التطوير لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، والتى تم تفعيل تلك الأنشطة أون لاين في ظل تداعيات أزمة كورونا الحالية.

وأشار صبحي إلى أنه رغم أزمة كورونا نجحت الوزارة في تحقيق نسب الانجاز في أعمال التطوير الجارية في مختلف المنشآت الشبابية والرياضية، مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار العمل بنفس معدلاته الطبيعية لتحقيق خطة الوزارة الإنشائية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه خلال المرحلة الماضية والحالية نجحت الوزارة ايضا في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، علاوة على ان التحول والربط الإلكتروني التى تنفذه الوزارة حاليا وفقا لرؤية الدولة ساهم بشكل كبير في تطوير قواعد البيانات داخل مراكز الشباب، وكذلك متابعة كافة الأنشطة التي تنفذ بشكل يومي ودقيق أون لاين.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد طورت "4336" مركز شباب وإنشاء 92 مركز شباب، وتم تطوير ورفع كفاءة 135 مركز شباب، و3407 ملاعب من النجيل الصناعي، وتم طرح 124 مركز شباب بنظام حق الانتفاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: عودة الجماهير الموسم المقبل .. مبادرة الرئيس السيسي تضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة.. وتعديلات في القانون الجديد لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الرياضة بمصر

وزير الشباب والرياضة يكشف موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري..صور

وزارة الرياضة تعلن عن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء

وزير الرياضة يتفقد أعمال الإنشاءات الجارية بمراكز شباب أهالينا والهايكستب والأسمرات

ترشيحاتنا

طريقة ختم القرآن في أسبوع.. اغتنمها في الأيام المباركة

إنا أعطيناك الكوثر.. علي جمعة يكشف معنى لا يعرفه كثيرون

حياتي اتغيرت.. تصريح مثير من دينا الشربينى عن علاقتها بـ عمرو دياب

بجاكيت كاجوال مميز.. نادية الجندي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

منها تعطيل الدراسة وتأجيل رسوم بعض الخدمات.. عبد العال: قوانين مواجهة كورونا قيد التنفيذ

زيادة 30 قرشا.. النواب يحبط مخطط الحكومة بشأن أسعار البنزين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة