أشرف صبحي: الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب بشمال سيناء والقليوبية وقنا





يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد طورت "4336" مركز شباب وإنشاء 92 مركز شباب، وتم تطوير ورفع كفاءة 135 مركز شباب، و3407 ملاعب من النجيل الصناعي، وتم طرح 124 مركز شباب بنظام حق الانتفاع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه خلال المرحلة الماضية والحالية نجحت الوزارة ايضا في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، علاوة على ان التحول والربط الإلكتروني التى تنفذه الوزارة حاليا وفقا لرؤية الدولة ساهم بشكل كبير في تطوير قواعد البيانات داخل مراكز الشباب، وكذلك متابعة كافة الأنشطة التي تنفذ بشكل يومي ودقيق أون لاين.