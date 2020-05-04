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أخبار العالم

الصين تندد بتصريحات بومبيو عن أصل كورونا وإعلامها يصفه بالمضلل

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:39 م
بومبيو
بومبيو
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على صالح
وصفت وسائل الإعلام الصينية وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بـ "المخادع" بسبب مطالباته بكشف أصل فيروس كورونا، كما نددت الخارجية الصينية بتصريحات الوزير الامريكي 

وزعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديها أدلة على أن فيروس سارس - CoV - 2 نشأ في مختبر ووهان، وهو منشأة تدرس بعض أخطر مسببات الأمراض في العالم. 

وتنفي الصين تسرب الفيروس من المختبر ، وتعتقد منظمة الصحة العالمية أنه ليس من صنع الإنسان أيضًا.


وانتقدت وسائل الاعلام الصينية الوزير الأمريكي لادعاءاته حول أصل الفيروس المستجد.

وزعم بومبيو ، الذي ترأس استراتيجية واشنطن المتشددة للصين في السنوات الأخيرة، يوم الأحد، أن هناك "أدلة هائلة" على أن مختبرًا شديد الحراسة في مدينة ووهان الصينية كان مصدر وباء كورونا.

ولم يقدم بومبيو أي دليل لدعم مزاعمه، وهو ما يتعارض مع نتائج منظمة الصحة العالمية. 

ويعتقد الخبراء الدوليون أن الفيروس انتقل على الأرجح من الحيوانات إلى البشر.
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