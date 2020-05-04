كورونا يفسد خطط الأمير هاري وميجان للاحتفال بعيد ميلاد طفلهما وسط المشاهير

يحتفل الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" بأول عيد ميلاد لطفلهما "آرتشي" يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس من مايو؛ وأشار تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن "آرتشي"، وفقًا لمعايير العائلة المالكة، بدأ حياته بشكل غير معتاد بالنسبة لأطفال العائلة، ومن المتوقع ألا يتغير ذلك قريبًا.









وأضاف التقرير أن الأمير "هاري" و"ميجان" سيحتفلان بعيد ميلاد طفلهما الأول في مدينة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عقب انفصالهما رسميًا عن العائلة المالكة البريطانية في نهاية شهر مارس الماضي.









وأفاد التقرير بأن الزوجين كانا يخططان في البداية لإقامة حفل عيد ميلاد بحضور أصدقائهما من النجوم والمشاهير، ومن بينهم لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة "سيرينا ويليامز" والممثلة الهندية "بريانكا شوبرا" بالإضافة إلى "أمل" و"جورج كلوني"، الذي من المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده التاسع والخمسين في نفس اليوم.









وكان الزوجان ينويان أيضًا اصطحاب "آرتشي" إلى المملكة المتحدة لقضاء بعض الوقت برفقة عائلته، لكن أزمة فيروس "كورونا" وإجراءات الإغلاق المفروضة للسيطرة على الوباء أفسدت خطط الاحتفال بعيد ميلاد الطفل.









ونقلت "ميرور" عن مصدر مقرب من العائلة المالكة أن الاحتفال في ظل هذه الظروف سيكون مقتصرًا على "هاري" و"ميجان" و"آرتشي" فقط، حيث أن "ميجان" ترفض المخاطرة بأي شكل.









وفي السياق ذاته، ذكرت كاتبة السير الذاتية للعائلة المالكة البريطانية "بيني جونور" أن الزوجين أصبحا الآن معزولين عن العائلة المالكة، وذلك أمر صعب بالنسبة للجميع، لكنها تتوقع أن يجريا العديد من المكالمات مع أفراد العائلة في هذا اليوم بدون شك؛ وتابعت موضحة أنها تعتقد أن الملكة "إليزابيث الثانية" سوف تتحدث إليهما، وكذلك الأمير "تشارلز" جد "آرتشي".









ومن المرجح أن يقوم الزوجان بنشر صورة جديدة لطفلهما بهذه المناسبة.







