منتخب المغرب يجبر وليد أزارو على الاحتراف في أوروبا

قال تقرير صحفي مغربي صادر الاثنين، إن وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، يبحث عن عرض أوروبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "Le 360" المغربي تعود سبب رغبة أزارو باللعب في أوروبا، للعودة بقوة إلى المنتخب المغربي، لاسيما بعدما أشار مصطفى حجي، مساعد وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب، على اللاعبين في الخليج العربي، وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك، بالانتقال إلى أوروبا لضمان مكان لهم مع أسود الأطلس.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن اللاعب المغربي، سيبحث عن فريق في أوروبا، من أجل الانضمام إليه وعدم الاستمرار مع فريقه السعودي، لاسيما أنه عودته إلى الأهلي باتت شبه مستحيلة في ظل رفض السويسري ريني فايلر، مدرب المارد الأحمر، الاستعانة بخدماته خلال الموسم المقبل.

وانضم أزارو لاعب الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.



وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.