حارس ليفربول يفسخ عقد إعارته ويعود مجددا

أنهى لوريس كاريوس حارس المرمى الألماني، عقده مع بشكتاش وعاد إلى ليفربول، بعدما كان معارًا للفريق التركي.





الحارس الألماني دخل في أزمة كبيرة مع إدارة النادي وتحديدًا عضو مجلس الإدارة إردال تورونو جولاري ، الذي كان قد أطلق تصريحات ضد كاريوس.





الحارس الألماني أعلن رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام " بأنه أنهى عقده مع بشكتاش، بعدما تقدم بشكوى للاتحاد الدولي بسبب تجاوز 4 أشهر دون الحصول على راتب.





وكتب كاريوس: "مرحبًا بالجميع، اليوم أنهيت عقدي مع بشكتاش ، إنه لأمر مخزٍ أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة، ولكن يجب أن يعرف الجميع أنني حاولت بكل الطرق لحل الوضع دون مشاكل".





وأضاف: "كنت صبورًا جدًا لعدة أشهر، وأخبرت إدارة النادي مرارًا وتكرارًا، وحدثت نفس الأشياء بالفعل في العام الماضي، لكنهم لم يحاولوا حل هذه المشكلة وحتى أنهم رفضوا اقتراحي للمساعدة من خلال تخفيض الراتب".





وأكمل: "من المهم بالنسبة لي أن تعرفوا جميعًا أنني استمتعت باللعب لهذا النادي الكبير، يمكن أن يفتخر نادي بشكتاش بوجود هؤلاء المشجعين وراء الفريق دائمًا لتقديم الدعم المُذهل".





وأردف: "لقد حصلت على دعم كبير دائمًا، وسأذكر تلك الأيام بالخير ، وأود توجيه الشكر لجميع زملائي والمدربين وجميع العاملين في النادي، لقد استقبلوني بأذرع مفتوحة منذ اليوم الأول".





كاريوس غادر ليفربول في أغسطس 2018 على سبيل الإعارة لمدة عامين غلى بشكتاش ، ولكن وقته في تركيا انتهى قبل موعده، وهناك العديد من الأندية ترغب في ضمه.





يبقى أن نعرف، هل سيبقى الألماني في ليفربول، أم يرفض مواطنه يورجن كلوب، استمرار صاحب الأخطاء الكارثية في نهائي كييف 2018.